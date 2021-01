Il Grande Lebowski lotta contro il cancro: novità sulle condizioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Jeff Bridges, protagonista de “Il Grande Lebowski”, è da tempo malato di tumore. In questi giorni ci ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni. Jeff Bridges, la star… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 14 gennaio 2021) Jeff Bridges, protagonista de “Il”, è da tempo malato di tumore. In questi giorni ci ha tenuto ad aggiornare i fansue. Jeff Bridges, la star… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

lorenzo2night : @lorepregliasco “Questo è un caso molto, molto complicato. Ci sono un sacco di input ed output, ma fortunatamente i… - GianniErrera : @drugo56873141 Sì, lo so che non sei Jeff Bridges e nemmeno il grande Lebowski, ovviamente stavo scherzando ?? - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ???????????? Vota, RT e fai votare il FILM più bello di tutti i tempi tra: 1) Brazil Terry Gil… - barber_sevilla : Sto rivedendo per la 53830 volta Il Grande Lebowski ma rimango sempre colpito dal no sense geniale di certe scene. - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ???????????? Vota, RT e fai votare il FILM più bello di tutti i tempi tra: 1) Brazil Terry Gil… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Lebowski Jeff Bridges, segnali di speranza: «Il mio tumore si è drasticamente ridotto, sono euforico» Il Messaggero Il Grande Lebowski lotta contro il cancro: novità sulle condizioni

Jeff Bridges, protagonista de "Il Grande Lebowski", è da tempo malato di tumore. In questi giorni ci ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Jeff Bridges aggiorna sulle sue condizioni “Il tumore si è notevolmente ridotto”

Come comunciato da Jeff Bridges, le cure alle quali si è sottoposto negli ultimi mesi per combattere il tumore sembrano funzionare per il meglio ...

Jeff Bridges, protagonista de "Il Grande Lebowski", è da tempo malato di tumore. In questi giorni ci ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.Come comunciato da Jeff Bridges, le cure alle quali si è sottoposto negli ultimi mesi per combattere il tumore sembrano funzionare per il meglio ...