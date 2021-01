Il giallo a chiave che racconta la politica italiana degli anni Novanta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Domenica, 7 febbraio 1993. Già vicepresidente e presidente della commissione probiviri regionali del Partito Comunista lombardo, da quattro anni Mario Cavenaghi ha preferito andarsene a Lugano con la famiglia a fare l’ingegnere e basta: per tagliare i ponti «con Milano, con il partito, con le vicende di una politica a lungo, per più di trent’anni, padrona quasi assoluta della sua vita». «Hai perso la fede?», gli aveva chiesto la moglie, da sempre rigidamente anticomunista. «La cosa è più complicata, è Dio che è morto. Talvolta risorge. In ogni caso quello con la falce e il martello incrociati non ci metterà sicuramente tre giorni a riapparire». Chi riappare, in compenso, è Cecco Fani, che non vedeva dal Natale del 1990. Una volta era il “cerimoniere rosso”: l’addetto all’accoglienza delle delegazioni straniere in visita al partito ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Domenica, 7 febbraio 1993. Già vicepresidente e presidente della commissione probiviri regionali del Partito Comunista lombardo, da quattroMario Cavenaghi ha preferito andarsene a Lugano con la famiglia a fare l’ingegnere e basta: per tagliare i ponti «con Milano, con il partito, con le vicende di unaa lungo, per più di trent’, padrona quasi assoluta della sua vita». «Hai perso la fede?», gli aveva chiesto la moglie, da sempre rigidamente anticomunista. «La cosa è più complicata, è Dio che è morto. Talvolta risorge. In ogni caso quello con la falce e il martello incrociati non ci metterà sicuramente tre giorni a riapparire». Chi riappare, in compenso, è Cecco Fani, che non vedeva dal Natale del 1990. Una volta era il “cerimoniere rosso”: l’addetto all’accoglienza delle delegazioni straniere in visita al partito ...

