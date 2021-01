Il Garante della privacy vuole vederci chiaro sulle nuove condizioni di Whatsapp (Di giovedì 14 gennaio 2021) London, UK – July 19, 2018: The buttons of Whatsapp, Messenger, Telegram, Pinterest Whatsapp e Telegram (Getty Images)Un avviso poco chiaro. Da analizzare alla luce della legge sulla privacy. Sul tavolo del Garante per la protezione dei dati personali arriva il caso dell’aggiornamento sul trattamento dei dati annunciato da Whatsapp, l’app di messaggistica, effettivo dai primi giorni di febbraio. “Il messaggio con il quale Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intelligibili e devono essere ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) London, UK – July 19, 2018: The buttons of, Messenger, Telegram, Pintereste Telegram (Getty Images)Un avviso poco. Da analizzare alla lucelegge sulla. Sul tavolo delper la protezione dei dati personali arriva il caso dell’aggiornamento sul trattamento dei dati annunciato da, l’app di messaggistica, effettivo dai primi giorni di febbraio. “Il messaggio con il qualeha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intelligibili e devono essere ...

