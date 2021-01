Il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone, Kitbag, sarà prodotto da Apple (Di giovedì 14 gennaio 2021) Joaquin Phoenix intepreterà Napoleone nel film Kitbag, diretto da Ridley Scott, e Apple Studios ha annunciato che finanzierà e produrrà il progetto. Kitbag, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone Bonaparte, sarà finanziato e prodotto da Apple Studios. Le riprese del progetto inizieranno nei primi mesi del 2022 nel Regno Unito e tra i produttori ci sarà anche la Scott Free di proprietà del regista. Il film Kitbag sarà scritto da David Scarpa, già autore di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)intepreterànel, diretto da, eStudios ha annunciato che finanzierà e produrrà il progetto., ildiconneldiBonaparte,finanziato edaStudios. Le riprese del progetto inizieranno nei primi mesi del 2022 nel Regno Unito e tra i produttori cianche laFree di proprietà del regista. Ilscritto da David Scarpa, già autore di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone, Kitbag, sarà prodotto da Apple… - BramucciMatteo : Sopravvissuto - The Martian: 5 curiosità sul film di Ridley Scott - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sopravvissuto - The Martian: Ridley Scott vietò a Matt Damon di perdere peso - Noovyis : (Sopravvissuto - The Martian, stasera su Italia 1 il film con Matt Damon diretto da Ridley Scott) Playhitmusic - - zazoomblog : Sopravvissuto - The Martian stasera su Italia 1 il film con Matt Damon diretto da Ridley Scott - #Sopravvissuto… -

Ultime Notizie dalla rete : film Ridley Il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone, Kitbag, sarà prodotto da Apple Movieplayer.it Il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone, Kitbag, sarà prodotto da Apple

Joaquin Phoenix intepreterà Napoleone nel film Kitbag, diretto da Ridley Scott, e Apple Studios ha annunciato che finanzierà e produrrà il progetto. Kitbag, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix ...

Kitbag, Apple si aggiudica il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix

Apple Studios si è impegnata a finanziare la produzione di Kitbag, la nuova pellicola di Ridley Scott con protagonista la star di Joker.

Joaquin Phoenix intepreterà Napoleone nel film Kitbag, diretto da Ridley Scott, e Apple Studios ha annunciato che finanzierà e produrrà il progetto. Kitbag, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix ...Apple Studios si è impegnata a finanziare la produzione di Kitbag, la nuova pellicola di Ridley Scott con protagonista la star di Joker.