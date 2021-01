Il dramma di Adriano, jazzista fattorino. Ucciso dalla crisi senza mai arrendersi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Eleonora Barbieri Il musicista romano appiedato dal Covid s'era inventato un lavoro. Morto di infarto, spingeva l'auto in panne durante una consegna Fumava il sigaro, si esibiva con papillon e pochette, si sedeva al pianoforte elegantissimo e, con la stessa eleganza, aveva deciso di non lasciarsi schiacciare da una cosa così brutta come questo virus. A vedere le foto di Adriano Urso, oggi che la sua storia ha commosso tutta Italia, così strappalacrime da sembrare quasi architettata da un maestro di fiabe dall'animo nero, un Andersen romano, non è facile immaginare che questo musicista jazz quarantunenne, avvolto nei suoi completi impeccabili e con la chioma impomatata, facesse il rider, uno di quegli eroici ragazzi (ma sempre più spesso signori di età più avanzata) che, in questi mesi, hanno continuato a consegnare cibo nelle case degli italiani ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Eleonora Barbieri Il musicista romano appiedato dal Covid s'era inventato un lavoro. Morto di infarto, spingeva l'auto in panne durante una consegna Fumava il sigaro, si esibiva con papillon e pochette, si sedeva al pianoforte elegantissimo e, con la stessa eleganza, aveva deciso di non lasciarsi schiacciare da una cosa così brutta come questo virus. A vedere le foto diUrso, oggi che la sua storia ha commosso tutta Italia, così strappalacrime da sembrare quasi architettata da un maestro di fiabe dall'animo nero, un Andersen romano, non è facile immaginare che questo musicista jazz quarantunenne, avvolto nei suoi completi impeccabili e con la chioma impomatata, facesse il rider, uno di quegli eroici ragazzi (ma sempre più spesso signori di età più avanzata) che, in questi mesi, hanno continuato a consegnare cibo nelle case degli italiani ...

