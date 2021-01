Il dj Joseph Capriati: “Perdono mio padre per avermi accoltellato e prego tanto per lui” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui”. Lo scrive su FacebookJoseph Capriati, il 33enne dj di fama mondiale accoltellato dal padre - ai domiciliari per tentato omicidio - venerdì scorso durante una lite in casa, a Caserta. Capriati scrive dal letto dell’ospedale dove è ricoverato da quattro giorni; è stato in prognosi riservata, in condizioni molto critiche, e ha subito una delicata operazione ad un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal padre.“Sono vivo - esulta - e grazie a Dio posso raccontarlo. Fino a stamattina non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato ormai. Chiedo solo una cosa se è possibile: un po’ di rispetto nei confronti di mio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) “mioper il folle gesto eper lui”. Lo scrive su Facebook, il 33enne dj di fama mondialedal- ai domiciliari per tentato omicidio - venerdì scorso durante una lite in casa, a Caserta.scrive dal letto dell’ospedale dove è ricoverato da quattro giorni; è stato in prognosi riservata, in condizioni molto critiche, e ha subito una delicata operazione ad un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal.“Sono vivo - esulta - e grazie a Dio posso raccontarlo. Fino a stamattina non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato ormai. Chiedo solo una cosa se è possibile: un po’ di rispetto nei confronti di mio ...

