Il debutto di Sainz | lo spagnolo correrà con la SF71H

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Si avvicina sempre più ildicon la Ferrari. Lo, dopo aver visitato il quartiere generale della scuderia italiana, è pronto ad effettuare il suoalla guida di una monoposto Ferrari. Loguiderà la, vettura del 2018.di: quando avverrà l’esordio dello? Ildidovrebbe avvenire in occasione dei primi test della stagione. Test in programma tra il 12 ed il 14 marzo. Lo, come già affermato in precedenza, si metterà alla guida della monoposto del 2018. Un primo approccio con il mondo Ferrari perche effettuerà la sua prima guida in quel di Fiorano. Il tutto in attesa dei ...