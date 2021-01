Il Covid è ancora un’emergenza. Per la fondazione Gimbe tutti gli indici della pandemia sono in peggioramento (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’emergenza da coronavirus in Italia è lontana dall’essere finita. A certificarlo sono i dati del monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe che confermano, nella settimana compresa tra il 6 e il 12 gennaio 2021, rispetto alla precedente, l’incremento dei nuovi casi passati da 114.132 della scorsa settimana ai 121.644 odierni. Dall’analisi emerge anche un lieve calo del rapporto positivi/casi testati, sceso da 30,4% a 29,5%, mentre restano stabili i casi attualmente positivi che oggi sono 570.040. Secondo la fondazione a preoccupare è il fronte ospedaliero dove si registra una lieve risalita dei ricoverati con sintomi passati da 23.395 della scorsa settimana ai 23.712 di oggi e delle terapie intensive passate da 2.569 posti occupati a 2.636. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’emergenza da coronavirus in Italia è lontana dall’essere finita. A certificarloi dati del monitoraggio indipendenteche confermano, nella settimana compresa tra il 6 e il 12 gennaio 2021, rispetto alla precedente, l’incremento dei nuovi casi passati da 114.132scorsa settimana ai 121.644 odierni. Dall’analisi emerge anche un lieve calo del rapporto positivi/casi testati, sceso da 30,4% a 29,5%, mentre restano stabili i casi attualmente positivi che oggi570.040. Secondo laa preoccupare è il fronte ospedaliero dove si registra una lieve risalita dei ricoverati con sintomi passati da 23.395scorsa settimana ai 23.712 di oggi e delle terapie intensive passate da 2.569 posti occupati a 2.636. ...

forumJuventus : #NapoliEmpoli, gli azzurri utilizzano ancora una volta l'ASL per farsi beffa del Protocollo e della regolarità dell… - TizianaFerrario : con 500 morti al giorno x #Covid siamo sicuri che il Mes non ci serva proprio? Siamo tra i paesi con più morti,non… - Tg3web : A Cosenza, un dirigente sanitario avrebbe somministrato vaccini anti-covid ad amici e parenti che non ne avevano an… - Ecatetriformis : RT @fcolarieti: Il Covid è ancora un’emergenza. Per la fondazione Gimbe tutti gli indici della pandemia sono in peggioramento - fcolarieti : Il Covid è ancora un’emergenza. Per la fondazione Gimbe tutti gli indici della pandemia sono in peggioramento -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: calano contagi e ricoveri in E-R, ancora 66 morti Agenzia ANSA Covid variante inglese, c'è il primo caso in Toscana: è un ragazzo tornato da Londra

Firenze, 14 gennaio 2021 - C'è il primo caso di variante inglese del coronavirus in Toscana. Si trattadi un ragazzo di 25 anni che lo scorso 18 dicembre era tornato dall'Inghilterra. Rientrato a casa ...

L’Ue pensa a passaporto covid per tornare a viaggiare

Nella guerra contro il Covid la Commissione europea sta valutando l'idea di un certificato europeo - una sorta di passaporto dei vaccini - per tornare a viaggiare nei prossimi mesi. Una questione, que ...

Firenze, 14 gennaio 2021 - C'è il primo caso di variante inglese del coronavirus in Toscana. Si trattadi un ragazzo di 25 anni che lo scorso 18 dicembre era tornato dall'Inghilterra. Rientrato a casa ...Nella guerra contro il Covid la Commissione europea sta valutando l'idea di un certificato europeo - una sorta di passaporto dei vaccini - per tornare a viaggiare nei prossimi mesi. Una questione, que ...