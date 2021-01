Il centrodestra sceglie Albertini per sfidare Sala (Di giovedì 14 gennaio 2021) Manca solo il sì ufficiale, ma Gabriele Albertini (nato a Milano, classe 1950), laureato in giurisprudenza, sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006, è vicinissimo, come riveliamo noi di Giornalettismo in anteprima, ad accettare l’invito arrivato direttamente dall’ex premier Silvio Berlusconi e accettare la sua terza candidatura e sfidare Giuseppe detto Beppe Sala alle prossime elezioni per governare la città meneghina. Insomma, Albertini candidato sindaco di Milano per il centrodestra. LEGGI ANCHE > La storia della storia Facebook di Conte contro Renzi Albertini, in questi giorni ha chiesto tempo, ma secondo le nostre fonti; è a un passo dal sì. Il primo pensiero del premier però aveva un altro nome e cognome: Paolo Del Debbio, conduttore e giornalista. Operazione che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Manca solo il sì ufficiale, ma Gabriele(nato a Milano, classe 1950), laureato in giurisprudenza, sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006, è vicinissimo, come riveliamo noi di Giornalettismo in anteprima, ad accettare l’invito arrivato direttamente dall’ex premier Silvio Berlusconi e accettare la sua terza candidatura eGiuseppe detto Beppealle prossime elezioni per governare la città meneghina. Insomma,candidato sindaco di Milano per il. LEGGI ANCHE > La storia della storia Facebook di Conte contro Renzi, in questi giorni ha chiesto tempo, ma secondo le nostre fonti; è a un passo dal sì. Il primo pensiero del premier però aveva un altro nome e cognome: Paolo Del Debbio, conduttore e giornalista. Operazione che ...

Notiziedi_it : Comunali a Milano, Buffagni (M5S): “Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla”. In settimana il centrodestra sceglie… - Notiziedi_it : Comunali a Milano, Buffagni (M5S): “Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla”. In settimana il centrodestra sceglie… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Comunali a Milano, Buffagni (M5S): 'Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla'. In settimana il centrodestra sceglie il cand… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Comunali a Milano, Buffagni (M5S): 'Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla'. In settimana il centrodestra sceglie il cand… - repubblica : Comunali a Milano, Buffagni (M5S): 'Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla'. In settimana il centrodestra sceglie… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra sceglie Rimpasto Regione Lombardia, centrodestra sceglie Letizia Moratti vicepresidente e assessore Sputnik Italia Crédit Agricole e Bnp Paribas sono un rischio per l’Italia. L’allarme del centrodestra

Perché l'avanzata di Bnp Paribas e Crédit Agricole è un rischio per l'Italia secondo 80 parlamentari di centrodestra ...

Napoli, Monti: "Io candidato del centrodestra? Penso già a cose fare, non possiamo aspettare Roma"

"Si pensa a me come candidato del centrodestra? Io penso alle cose da fare. Sono pronto ma non ho scelto un campo politico. Per le prossime Comunali non possiamo permetterci corse ideologiche. Né poss ...

Perché l'avanzata di Bnp Paribas e Crédit Agricole è un rischio per l'Italia secondo 80 parlamentari di centrodestra ..."Si pensa a me come candidato del centrodestra? Io penso alle cose da fare. Sono pronto ma non ho scelto un campo politico. Per le prossime Comunali non possiamo permetterci corse ideologiche. Né poss ...