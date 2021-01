Il centro della crisi? Rocco Casalino. Renzi e Conte litigano (anche) per il portavoce (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è chi ancora potrebbe pensare al ruolo di portavoce, anche quello di politici di spicco, come a un mestiere ingrato, frenetico, pieno di grane e avaro di soddisfazioni personali. Una lettura che poteva essere vera qualche anno fa, prima dell’arrivo dell’uragano Rocco Casalino. Ora, tutto è cambiato, e parecchio. L’uomo-ombra di Giuseppe Conte ha accumulato col passare dei mesi un potere crescente, fino a diventare tra gli attori principali del governo giallorosso. E a finire, ora, al centro della crisi scatenata da Matteo Renzi. Sì perché se è vero che la frattura nasce soprattutto dalla rivalità tra due galli, Renzi e Conte, che non vogliono condividere il pollaio del totale asservimento ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è chi ancora potrebbe pensare al ruolo diquello di politici di spicco, come a un mestiere ingrato, frenetico, pieno di grane e avaro di soddisfazioni personali. Una lettura che poteva essere vera qualche anno fa, prima dell’arrivo dell’uragano. Ora, tutto è cambiato, e parecchio. L’uomo-ombra di Giuseppeha accumulato col passare dei mesi un potere crescente, fino a diventare tra gli attori principali del governo giallorosso. E a finire, ora, alscatenata da Matteo. Sì perché se è vero che la frattura nasce soprattutto dalla rivalità tra due galli,, che non vogliono condividere il pollaio del totale asservimento ...

Ultime Notizie dalla rete : centro della Così Casalino è diventato il centro della crisi Il Foglio AFRICA/CENTRAFRICA - Calma precaria a Bangui dopo il fallimento dell’offensiva ribelle

Bangui (Agenzia Fides) - È stata respinta l’offensiva ribelle contro la capitale centrafricana Bangui (vedi Fides 13/1/2021). "L'attacco è stato respinto dai Caschi Blu, insieme alle forze armate cent ...

Funghi, acidi e filosofia: la psichedelia è sempre più una tentazione

Libri appena usciti, studi e festival segnalano una sorprendente attenzione per le sostanze in grado di aprire nuovi stati di coscienza. Rivincita della libertà e dell'immaginazione. E sfondo per nuov ...

