Il Cavaliere Berlusconi ricoverato a Monaco per aritmia cardiaca (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale vicino Nizza, al centro cardio toracico del Principato di Monaco. Secondo quanto scrive l’ANSA si tratterebbe di esami di routine e il leader di Forza Italia dovrebbe far rientro a casa tra pochi giorni. L’ex Capo del Governo, il “Cavaliere” Silvio Berlusconi, 84 anni, è stato ricoverato presso il Centro Cardio-Toracico di Monaco per problemi di aritmia cardiaca, ha riferito un Portavoce del suo partito e il suo medico personale. “È all’ospedale cardio-toracico di Monaco per gli esami. Tornerà a casa tra pochi giorni”, ha specificato un Portavoce di Forza Italia. “Lunedì sono andato personalmente a fare questa visita medica con Silvio Berlusconi al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvioin ospedale vicino Nizza, al centro cardio toracico del Principato di. Secondo quanto scrive l’ANSA si tratterebbe di esami di routine e il leader di Forza Italia dovrebbe far rientro a casa tra pochi giorni. L’ex Capo del Governo, il “” Silvio, 84 anni, è statopresso il Centro Cardio-Toracico diper problemi di, ha riferito un Portavoce del suo partito e il suo medico personale. “È all’ospedale cardio-toracico diper gli esami. Tornerà a casa tra pochi giorni”, ha specificato un Portavoce di Forza Italia. “Lunedì sono andato personalmente a fare questa visita medica con Silvioal ...

