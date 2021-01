Il caso della storia sul profilo del premier: “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte, iscriviti al gruppo”. Lo staff: “Mai autorizzata” (Di giovedì 14 gennaio 2021) È rimasta visibile per oltre 20 minuti sul profilo ufficiale Facebook di Giuseppe Conte una story che invitava all’iscrizione al gruppo ‘Conte premier-Renzi a casa’, creato nelle scorse ore e che conta ad ora oltre 3.700 iscritti. “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti il premier, iscriviti nel gruppo”, si leggeva nel post, su cui campeggiava una foto di Conte sorridente e il viso di Renzi immortalato in una smorfia invitando a “scoprire di più” collegandosi alla gruppo. Lo staff del premier, che cura le pagine social, ha preso le distanze e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) È rimasta visibile per oltre 20 minuti sulufficiale Facebook di Giuseppeuna story che invitava all’iscrizione al’, creato nelle scorse ore e che conta ad ora oltre 3.700 iscritti. “Seilnel”, si leggeva nel post, su cui campeggiava una foto disorridente e il viso diimmortalato in una smorfia invitando a “scoprire di più” collegandosi alla. Lodel, che cura le pagine social, ha preso le distanze e ...

ZZiliani : Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avan… - alex_orlowski : Ho parlato poco fa con Giornalettismo per dare maggiori delucidazioni sul finto caso di censura di @Libero_official… - AleSans1 : Che voglia di un viaggetto anche piccolo, due notti in una città europea, di quelli che ti fermi a mangiare in post… - maledettojimin : Carini sti modelli della samsung.... sapete il loro nome per caso? - Miti_Vigliero : Pure l'Uk #inchemani Né lui né la ministra della pesca Prentis perché molto impegnati alla vigilia di Natale, nel… -