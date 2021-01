Il caro | vecchio | Servizio Sanitario Nazionale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi non si ricorda del Vice Sindaco di Azzano (BG), Francesco Persico, che si è beccato il Covid a New York, e lì è stato curato? Impossibile dimenticare che per 17 giorni di ricovero, alcuni dei quali in terapia intensiva, gli è stato presentato un conto di centomila dollari di ospedale più 2500 per aver percorso 800 metri in ambulanza. La domanda che gli è stata posta al Mount Sinai West, non appena è stato in grado di parlare, è stata “Scusi con cosa paga?” Domanda che, a noi habitué di serie americane da ER in poi, non è apparsa affatto peregrina. Persico è stato fortunato perché, come ha raccontato al Corriere, grazie alla sua azienda ha potuto contare su un’assicurazione. Non sono mancati però i patemi per i cavilli: “Una clausola diceva che l’assicurazione non avrebbe pagato se l’Oms avesse dichiarato la pandemia globale. La mia fortuna è essere stato ricoverato prima”. Non ...