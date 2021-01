Il cardinale Zuppi incontra il Papa | “Saluta e benedice Bologna”

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) BOLOGNA – L’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha incontrato questa mattina Papa Francesco, ricevuto dal Pontefice in udienza privata in Vaticano in occasione del quinto anniversario del suo ministero sotto le Due torri. “Papa Francesco saluta e benedice la città di Bologna e tutta la Diocesi- riferisce Zuppi- ha espresso la sua partecipazione in un momento così difficile a causa della pandemia e la sua grande vicinanza soprattutto a quanti hanno sofferto per la perdita di persone care e a coloro cui la malattia ha segnato le condizioni di vita. Ho ringraziato Papa Francesco per la sua partecipazione e vicinanza e per il cordiale incontro di oggi”.