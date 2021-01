Il Cantante Mascherato: ecco tutte le maschere della seconda edizione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Cantante Mascherato tornerà con la seconda edizione fra circa due settimane e sull’ultimo numero di DiPiù (via BlogTvItaliana) ci sono le foto di tutti i costumi in gara, dal Gatto alla Giraffa: uno zoo in diretta su Rai Uno. Se lo scorso 2020 abbiamo visto scendere in pista maschere come il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, quest’anno troveremo sul palco la Pecora, il Baby Alino ed il Lupo. A svelare tutte le nove maschere in gara c’ha pensato il nuovo promo di Rai Uno, rivelando che ben otto sono di animali, mentre l’unica non appartenente a quel mondo è quella dell’Alieno. Una scelta bizzarra, ma da rispettare. Il Cantante Mascherato 2021, le maschere Baby ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 gennaio 2021) Iltornerà con lafra circa due settimane e sull’ultimo numero di DiPiù (via BlogTvItaliana) ci sono le foto di tutti i costumi in gara, dal Gatto alla Giraffa: uno zoo in diretta su Rai Uno. Se lo scorso 2020 abbiamo visto scendere in pistacome il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, quest’anno troveremo sul palco la Pecora, il Baby Alino ed il Lupo. A svelarele novein gara c’ha pensato il nuovo promo di Rai Uno, rivelando che ben otto sono di animali, mentre l’unica non appartenente a quel mondo è quella dell’Alieno. Una scelta bizzarra, ma da rispettare. Il2021, leBaby ...

zazoomblog : Il Cantante mascherato in arrivo due nuovi giudici: i dettagli - #Cantante #mascherato #arrivo #nuovi - Marcoodottavi : Il cantante mascherato, l'anno scorso vinto da Teo Mammuccari con una maschera da coniglio. - FredMosby_ : RT @Maxxeo: Comunque non fatemi uscire dalla mia bolla in cui l’avvenimento del giorno sono i costumi del Cantante Mascherato non voglio sa… - Daxest : il tizio che si nasconde malamente per reggere la spallina del costume il video dallo scantinato fatto con un htc d… - Maxxeo : Comunque non fatemi uscire dalla mia bolla in cui l’avvenimento del giorno sono i costumi del Cantante Mascherato n… -