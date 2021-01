Il «bestiario» della crisi di governo: da Renzi scorpione a Salvini lupo, fino all’araba fenice dei responsabili (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dall’apertura della crisi alle ipotesi di soluzioni, i fronti contrapposti e il gioco delle parti Leggi su corriere (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dall’aperturaalle ipotesi di soluzioni, i fronti contrapposti e il gioco delle parti

Se Renzi fosse un animale sarebbe… lo scorpione della favola di Esopo, che punge la rana anche se così affonda pure lui. È riuscito nel suo primo obiettivo: ha messo in crisi il governo e lo ha costre ...

L’apertura della crisi e e ipotesi di soluzione, i fronti contrapposti e il gioco delle parti: dalla volpe Conte al riccio Zingaretti, dal falco pellegrino di Maio all’araba fenice deli responsabili ...

