Il Benfica su Bruno Peres, Roma pronta a cedere ma prima dovrà arrivare un sostituto: c’è Montiel (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bruno Peres è finito nel mirino del Benfica, a riportare l’indiscrezione stamani è A Bola. Secondo il quotidiano il club portoghese vorrebbe il giocatore a Lisbona già a gennaio, ma prima la Roma dovrà trovare un’alternativa. Nonostante il posto da titolare sulla destra sia di Karsdorp, il brasiliano sta comunque trovando spazio, sia rimpiazzando all’occorrenza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)è finito nel mirino del, a riportare l’indiscrezione stamani è A Bola. Secondo il quotidiano il club portoghese vorrebbe il giocatore a Lisbona già a gennaio, malatrovare un’alternativa. Nonostante il posto da titolare sulla destra sia di Karsdorp, il brasiliano sta comunque trovando spazio, sia rimpiazzando all’occorrenza L'articolo

romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, dal Portogallo: il Benfica continua a premere per Bruno Peres - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dal Portogallo: il Benfica contatta i giallorossi per Bruno Peres #AsRoma - romanewseu : #Calciomercato, dal #Portogallo: il #Benfica insiste per Bruno #Peres, la situazione #ASRoma #RomanewsEU… - willycuba65 : RT @siamo_la_Roma: ???? Dal Portogallo ?? Il #Benfica vuole #BrunoPeres ?? Trattativa difficile se non c'è un sostituto #ASRoma - siamo_la_Roma : ???? Dal Portogallo ?? Il #Benfica vuole #BrunoPeres ?? Trattativa difficile se non c'è un sostituto #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica Bruno Mercato Roma, il Benfica sulle tracce di Bruno Peres Siamo la Roma Calciomercato Roma, Benfica in pressing | Tiago Pinto temporeggia

Calciomercato Roma, il Benfica ha messo nel mirino Bruno Peres e vorrebbe portarlo già a gennaio in Portogallo. Ma la trattativa non decolla ...

Calciomercato, dal Portogallo: il Benfica insiste per Bruno Peres, la situazione

CALCIOMERCATO ROMA BRUNO PERES – Bruno Peres potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riferito dalla testata portoghese A Bola, il Benfica starebbe insistendo ...

Calciomercato Roma, il Benfica ha messo nel mirino Bruno Peres e vorrebbe portarlo già a gennaio in Portogallo. Ma la trattativa non decolla ...CALCIOMERCATO ROMA BRUNO PERES – Bruno Peres potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riferito dalla testata portoghese A Bola, il Benfica starebbe insistendo ...