Il Ballerino Mascherato: Zucchero Filato balla Sour Candy di Lady Gaga (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo il grande successo de Il Cantante Mascherato, in USA a fine dicembre ha debuttato anche Il Ballerino Mascherato. I giudici dello show sono Ken Jeong, Paula Abdul, Brian Austin Green, Ashley Tisdale, le dinamiche sono le stesse del programma originale, ma gli ascolti no. Se l'ultima puntata di The Masked Singer è stata vista da circa 8 milioni di persone, quella dei ballerini mascherati da 2,9 milioni. Numeri a parte, ieri nella nuova trasmissione americana 'Zucchero Filato' si è esibito sulle note di Sour Candy, il pezzo di Lady Gaga e delle Blackpink. Visto che la Germanotta si è scordata di Chromatica, ci pensa la FOX a fare un po' di free promo a questo album. Ovviamente io non ho la più pallida idea di chi si celi dietro a ...

