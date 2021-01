Ibrahimovic al Festival di Sanremo, Amadeus: “Lo affiderò a Fiorello…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non sappiamo cosa farà, è un personaggio fantastico, a me ogni tanto piace proporre delle cose che sono imprevedibili, come è successo con Fiorello l’anno scorso”. Il presentatore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, parla così della presenza dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston. “Zlatan è un personaggio incredibile con un grande carisma – spiega Amadeus a ‘Rtl 102.5’ – E’ trasversale, è uno di quei personaggi che non appartengono ad una squadra, ma al calcio mondiale ed è anche molto simpatico. Probabilmente lo affiderò a Fiorello, che mi ha già anticipato ‘ho delle idee su Ibrahimovic… ma non te le dirò'”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non sappiamo cosa farà, è un personaggio fantastico, a me ogni tanto piace proporre delle cose che sono imprevedibili, come è successo con Fiorello l’anno scorso”. Il presentatore e direttore artistico del prossimodi, parla così della presenza dell’attaccante del Milan Zlatansul palco dell’Ariston. “Zlatan è un personaggio incredibile con un grande carisma – spiegaa ‘Rtl 102.5’ – E’ trasversale, è uno di quei personaggi che non appartengono ad una squadra, ma al calcio mondiale ed è anche molto simpatico. Probabilmente loa Fiorello, che mi ha già anticipato ‘ho delle idee su… ma non te le dirò'”. SportFace.

