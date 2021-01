Iacoviello | il calcio campano e il covid | “Investire sulle strutture | stagione a rischio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCarmine Zigarelli confermato presidente del Comitato Regionaleper il prossimo quadriennio. Un risultato quasi scontato, logica conseguenza di una gestione altamente positiva. E se ‘squadra che vince non si cambia’, il team regionale conferma volti e personalità di grande esperienza. Tra questi, l’avvocato Giulio, che riparte da dove aveva iniziato: sarà delegato assembleare nel quadriennio appena iniziato, come già accadde nel 1992. “E’ un grande onore per me continuare a rappresentare il– ha esordito– c’è tanto da lavorare e bisogna farlo con la spada di Damocle della pandemia. In questi periodi è difficile giudicare il nostro operato, ma abbiamo provato ad affrontare tutte le incognite del virus tutelando condizioni di ...