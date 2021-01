I “wet market” cinesi non sono stati chiusi: l’appello di Animal Equality (Di giovedì 14 gennaio 2021) Animal Equality torna a investigare sui cosiddetti “wet market” in Cina, “i luoghi in cui gli scienziati ritengono che l’epidemia di COVID-19 abbia avuto origine rimangono aperti al pubblico” spiega l’organizzazione. Insieme ad alcuni attivisti cinesi, sono state raccolte nuove immagini. La denuncia di Animal Equality è chiara: nulla è cambiato e le testimonianze raccolte mostrano che “nei mercati si continuano a vendere e uccidere Animali“. I “mercati umidi”: cosa sono? A quanto dichiara l’organizzazione internazionale Animal Equality, la pandemia non è riuscita a chiudere i “mercati umidi”. Il nome è dovuto all’ambiente di questi mercati, dove il pavimento è reso scivoloso dal sangue degli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)torna a investigare sui cosiddetti “wet” in Cina, “i luoghi in cui gli scienziati ritengono che l’epidemia di COVID-19 abbia avuto origine rimangono aperti al pubblico” spiega l’organizzazione. Insieme ad alcuni attivististate raccolte nuove immagini. La denuncia diè chiara: nulla è cambiato e le testimonianze raccolte mostrano che “nei mercati si continuano a vendere e ucciderei“. I “mercati umidi”: cosa? A quanto dichiara l’organizzazione internazionale, la pandemia non è riuscita a chiudere i “mercati umidi”. Il nome è dovuto all’ambiente di questi mercati, dove il pavimento è reso scivoloso dal sangue degli ...

veratto_A : RT @AndFranchini: Oms a Wuhan. Missione alle origini del virus, con le mani legate Gli esperti in Cina, un anno dopo il focolaio di coronav… - louououli : RT @Chiara91232615: Stop wet market #animalequality È un mercato nero e orribile vi prego deve essere chiuso vi prego - monikindaaaa : RT @AndFranchini: Oms a Wuhan. Missione alle origini del virus, con le mani legate Gli esperti in Cina, un anno dopo il focolaio di coronav… - EffettoFrank : RT @AndFranchini: Oms a Wuhan. Missione alle origini del virus, con le mani legate Gli esperti in Cina, un anno dopo il focolaio di coronav… - gettasofia : RT @AndFranchini: Oms a Wuhan. Missione alle origini del virus, con le mani legate Gli esperti in Cina, un anno dopo il focolaio di coronav… -

Ultime Notizie dalla rete : wet market Oms a Wuhan. Missione alle origini del virus, con le mani legate L'HuffPost I “wet market” cinesi non sono stati chiusi: l’appello di Animal Equality

Animal Equality torna con nuove immagini sui wet market. I mercati cinesi, da cui potrebbe essere partita l'epidemia Covid, non sono stati ancora chiusi, nonostante le numerose richieste ...

Oms a Wuhan. Missione alle origini del virus, con le mani legate

Gli esperti in Cina, un anno dopo il focolaio di coronavirus del Wet Market. Sotto la stretta supervisione di Pechino ...

Animal Equality torna con nuove immagini sui wet market. I mercati cinesi, da cui potrebbe essere partita l'epidemia Covid, non sono stati ancora chiusi, nonostante le numerose richieste ...Gli esperti in Cina, un anno dopo il focolaio di coronavirus del Wet Market. Sotto la stretta supervisione di Pechino ...