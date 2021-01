I rischi e le opportunità della democrazia da remoto in Europa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Pubblicato originariamente sullo European data journalism network La crisi sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto i paesi di tutto il mondo a imporre misure straordinarie. Molte di queste misure comportano la limitazione di alcuni diritti civili fondamentali, come la libertà di movimento e di associazione. La necessità di affrontare rapidamente la pandemia ha anche posto un notevole potere nelle mani di un piccolo numero di persone, con i governi che assumono il ruolo di guida. Allo stesso tempo, l’attività parlamentare è diminuita drasticamente, non solo per il tempo necessario per risolvere tali sfide democratiche, ma anche per garantire la sicurezza dei politici. Questa situazione ha solo esacerbato una tendenza già in atto in, ovvero l’assoluta centralità dei governi, con i parlamenti relegati a un ruolo secondario. Una tale tendenza rappresenta un ...