I "proletari" di Trump e la sinistra senza popolo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Arrivare, con meno di 280 caratteri, a suscitare migliaia di reazioni indignate provenienti in misura sostanzialmente equivalente da destra e da sinistra è quasi un record. Mi è riuscito qualche giorno fa con un tweet che commentava le immagini degli assaltatori Trumpiani di Washington: una lunga sequenza in cui, uno dopo l'altro, decine di questi manifestanti uscivano da Capitol Hill. Osservandoli mi chiedevo: "Chi sono? proletari, mi verrebbe da dire. Poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food e fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato che li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti?".

