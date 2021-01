I militari dormono dentro il Congresso: Washington blindata mentre si votava l'impeachment (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Congresso è presidiato anche all'interno da centinaia di uomini della Guardia nazionale che, come documentano numerose foto, dormono o bivaccano in mimetica negli eleganti corridoi dell'edificio ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilè presidiato anche all'interno da centinaia di uomini della Guardia nazionale che, come documentano numerose foto,o bivaccano in mimetica negli eleganti corridoi dell'edificio ...

Ultime Notizie dalla rete : militari dormono Usa, i soldati della Guardia Nazionale dormono nel Congresso. LE FOTO Sky Tg24 La proclamazione di Biden si avvicina: centinaia di soldati dormono dentro Capitol Hill

Washington: i militari a difendere case, strade, Congresso e Presidente

Washington, la foto della Guardia Nazionale che dorme in terra dentro il Congresso. Immaginate Roma con i Carabinieri accampati dentro Montecitorio e Quirinale per difenderli.

