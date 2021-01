I guai di Macaulay Culkin | cos’è successo al bambino di Mamma ho perso l’Aereo

Leggi su ck12

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Oggi 14 gennaio torna per l’ennesima volta su Canale 5 il popolare film “ho”, “Home Alone” il titolo originale, con protagonista. Oggi giovedì 14 gennaio torna in onda, in prima serata, il popolare film del 1990 “ho, “Home Alone” il titolo originale. La pellicola, diretta da Chris Columbus, vede come protagonista assolutonei panni del piccolo Kevin McCallister. La trama dihoLa storia è nota. La famiglia McCallister, composta da Papà Peter,Kate e i cinque figli Buzz, Jeff, Megan, Linnie e Kevin è pronta per andare in vacanza a ...