Hollow Knight è la T-Shirt del giorno sul sito TeeTee (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nell'attesa di sapere qualcosa di più riguardo Hollow Knight: Silksong, lustriamoci gli occhi con qualcosa che piacerà molto ai fan della serie. Se siete in cerca di abbigliamento particolare dedicato ai videogiochi allora il sito TeeTee fa per voi. Al suo interno si trovano infatti tantissimi design a tema geek che possono essere utilizzati su magliette, felpe, canotte e molto altro. La nuova T-Shirt del giorno vede infatti come protagonista Hollow Knight: l'immagine raffigura l'iconico personaggio seduto su una pila di libri intento a decifrare quella che sembra essere una pergamena. Come sempre, questo capo di abbigliamento può essere vostro ad un prezzo di 12 euro più 3 euro per le spese di spedizione. L'offerta anche questa volta è a tempo ...

