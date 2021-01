(Di giovedì 14 gennaio 2021) Serata intensa per quel che riguarda la2020-. Erano cinque le squadre italiane erano sulimpegnate in match di grande rilevanza. La capolista Valcade suldi Jesenice, comeche perde nettamente a Salisburgo., mentreJesenice – Val4-2: i padroni di casa passano subito in vantaggio con Svetina su assist di Sodja dopo 11:49 minuti. Raddoppio immediato al 12:33 con Jezovsek su assist di Masic, prima che i Lupi si sblocchino con Carozza che, al 13:57, accorcia le distanze su assist di Perlini. Il secondo periodo si apre con il solito Jezovsek che va di nuovo a segno per ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vincono Vipiteno, Renon e Cortina, cadono Val Pusteria e Gherdeina - LCasomai : Questo è il secondo livello (ex Serie B) del Campionato italiano di hockey su ghiaccio - imbarazzante! ??… - claudiofiera : Hockey Milano Bears: attesa finita, si torna sul ghiaccio - sportvicentino : HOCKEY GHIACCIO - L' @AsiagoHockeySrl perde il derby e ritrova così l' @HockeyCortina nelle semifinali playoff al… - OA_Sport : Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano passa a Klagenfurt e torna in vetta alla classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

I recuperi della quarta giornata di IHL decretano i successi di Merano e Unterland: i primi espugnano Caldaro con il risultato tennistico di 6-1, i Cavaliers regolano in casa il […] ...Per far fonte all'emergenza in difesa Pelletier punta sui giovani. Dopo Ugazzi, altri Juniores pronti a fare il loro esordio in National League ...