Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | vincono Vipiteno | Renon e Cortina | cadono Val Pusteria e Gherdeina

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Serata intensa per quel che riguarda la2020-. Erano cinque le squadre italiane sul, impegnate in match di grande rilevanza. La capolista Valcade suldi Jesenice, come, che perde nettamente a Salisburgo.. Jesenice – Val4-2: i padroni di casa passano subito in vantaggio con Svetina su assist di Sodja dopo 11:49 minuti. Raddoppio immediato al 12:33 con Jezovsek su assist di Masic, prima che i Lupi si sblocchino con Carozza che, al 13:57, accorcia le distanze su assist di Perlini. Il secondo periodo si apre con il solito Jezovsek che va di nuovo a segno per il 3-1 su ...