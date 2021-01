Highlights e gol Sassuolo-Spal 0-2 | ottavi Coppa Italia 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per glidi finale di. Al Mapei Stadium scontro tutto emiliano tra i neroverdi e i ferraresi con in palio il pass per i quarti di finale. I ragazzi di De Zerbi vengono beffati dalla squadra di Marino che passa con le reti di Missiroli e Dickmann anche grazie all’espulsione a inizio secondo tempo di Djuricic. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH JUVENTUS-AI QUARTI IL TABELLONE DEI QUARTI SportFace.