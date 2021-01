Highlights e gol Atalanta-Cagliari 3-1 | ottavi Coppa Italia 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per glidi. Al Gewiss Stadium scontro che mette di fronte i nerazzurri e i rossoblu con in palio il pass per i quarti dellanazionale. La Dea vince con i gol di Miranchuk, Muriel e Sutalo, inutile il momentaneo pareggio di Sutalo. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. IL TABELLONE DEI QUARTI LE PAGELLE DEL MATCHAI QUARTI: DATA, ORARIO E TV CHI GIOCA IN CASA AI QUARTI? IL REGOLAMENTO SportFace.