Highlights Alba Berlino-Olimpia Milano 70-84 | Eurolega 2020 2021 VIDEO

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildei momenti più importanti di AX Armani Exchange70-84, incontro valido per la ventesima giornata della regular season dell’. Successo esterno importante di, che ha colorato di rosso la capitale teutonica. I 16 punti di Leday, le giocate di Punter, la leadership di Datome: tutto questo e molto altro, neglidi seguito riportati. SportFace.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Alba Berlino, crisi senza fine: l'Anadolu Efes la batte così - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Alba Berlino, crisi senza fine: l'Anadolu Efes la batte così - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Alba Berlino, crisi senza fine: l'Anadolu Efes la batte così - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Guarda come Maccabi ha spazzato Alba Berlino: gli highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Alba

Sportface.it

Il video dei momenti più importanti di A|X Armani Exchange Milano-Alba Berlino 70-84, incontro valido per la ventesima giornata della regular season dell'Eurolega 2020/2021 ...Decima vittoria per i turchi, che sembrano trovare continuità dopo un periodo altalenante. Per i tedeschi, invece, 5 sconfitte nelle ultime 6 uscite ...