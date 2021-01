High School Musical | The Musical | La serie | Nuovi contenuti aspettando la stagione 2

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra leoriginali Disney Plus c’è: The: La. La primaè composta da dieci episodi ed è disponibile sulla piattaforma streaming. Per quanto riguarda la2 di “HSMTMTS” (l’acronimo usato per accorciare il lungo titolo delladi) dobbiamo attendere ancora qualche mese, ma comunque dovrebbe arrivare entro il 2021. Per non lasciare i fan senza niente per tanto tempo, la modernaaggiungeextra sull’account Instagram ufficiale dello show....