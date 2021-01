Guardia di Finanza: concorso per il reclutamento di 571 allievi finanzieri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Guardia di Finanza: scadrà il 29 gennaio il bando di concorso per il reclutamento di 571 allievi finanzieri. Ecco i requisiti e come fare domanda. Nuovo concorso per entrare nella Guardia di Finanza. Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando di concorso, per Leggi su 2anews (Di giovedì 14 gennaio 2021)di: scadrà il 29 gennaio il bando diper ildi 571. Ecco i requisiti e come fare domanda. Nuovoper entrare nelladi. Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando di, per

