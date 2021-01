Guardia di Finanza: bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 571 allievi finanzieri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando ...//concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che ... Leggi su bologna2000 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il...//concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che ...

Corriere : Inchiesta sull’epidemia. La Finanza acquisisce atti al ministero della Salute e all’Ats - repubblica : Coronavirus, inchiesta di Bergamo: guardia di finanza al ministero della Salute - Radio1Rai : ??In corso acquisizioni di documenti sul Piano Pandemico da parte della Guardia di Finanza. I finanzieri stanno racc… - Martina95190659 : RT @francescatotolo: Guardia di Finanza nelle sedi dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute per per acquisire le cart… - romi_andrio : RT @rep_milano: Coronavirus, inchiesta di Bergamo: guardia di finanza al ministero della Salute e all'Istituto superiore di sanità [di Paol… -