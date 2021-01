Guangzhou, Cannavaro ‘sequestrato’ con il suo staff 12 giorni a Doha: la singolare ‘punizione’ del club cinese (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fabio Cannavaro e il suo staff italiano sono stati bloccati lo scorso dicembre in Qatar per 12 giorni.A rivelare la singolare vicenda è "La Gazzetta dello Sport", soffermatasi sui retroscena di una querelle avvenuta tra l'allenatore e il Guangzhou nelle scorse settimane. Nel mese di dicembre la squadra cinese si è infatti resa protagonista di un'eliminazione dalla Champions League asiatica, che ha portato a delle ripercussioni importanti. La dirigenza, secondo il quotidiano, non avrebbe reagito per niente bene al flop della formazione Cannavaro. Tanto che, nelle ore immediatamente successive al ko, all'allenatore e al suo staff è stato ordinato di restare in albergo.Un vero e proprio trattamento punitivo che niente aveva a che fare con il protocollo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fabioe il suoitaliano sono stati bloccati lo scorso dicembre in Qatar per 12.A rivelare lavicenda è "La Gazzetta dello Sport", soffermatasi sui retroscena di una querelle avvenuta tra l'allenatore e ilnelle scorse settimane. Nel mese di dicembre la squadrasi è infatti resa protagonista di un'eliminazione dalla Champions League asiatica, che ha portato a delle ripercussioni importanti. La dirigenza, secondo il quotidiano, non avrebbe reagito per niente bene al flop della formazione. Tanto che, nelle ore immediatamente successive al ko, all'allenatore e al suoè stato ordinato di restare in albergo.Un vero e proprio trattamento punitivo che niente aveva a che fare con il protocollo ...

