Greta Ferro, chi è la protagonista di Made in Italy: età, altezza, peso, fidanzato e vita privata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella serata di ieri, mercoledì 13 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la prima punta di "Made in Italy". La serie tv racconta della nascita della moda prêt-à-porter italiana nella dinamica Milano degli anni '70 e ha come protagonista principale Irene Mastrangelo interpretata da Greta Ferro. Questa ventitreenne figlia di immigrati dal Sud risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal. Al fianco di Greta Ferro c'è anche Margherita Buy che interpreta Rita Pasini. I primi episodi della serie sono stati trasmessi da Amazon Prime Video, ma adesso anche la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso di puntare su questo prodotto. L'attenzione si sta dunque volgendo verso la giovane attrice protagonista Greta ...

