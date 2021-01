Green to Gold, il nuovo album dei The Antlers (Di giovedì 14 gennaio 2021) I The Antlers sono pronti a tornare con un nuovo disco intitolato ‘Green to Gold’, in uscita il prossimo 26 marzo via Trasgressive. Si tratta della prima testimonianza discografica della band di Brooklyn, New York, a distanza di 7 anni. Sarà un lavoro interamente composto da uno degli elementi del duo, Peter Silberman, come ha riferito NME. Il cantante si era già reso protagonista in positivo con la costruzione di Hospice, diventato negli anni un punto di riferimento per tantissimi gruppi alternativi. Anche se i The Antlers poggiano le loro basi sonore su numerose e differenziate realtà. I riferimenti sono, ovviamente, agli anni 80’/90?. Passiamo dal dream pop e lo shoegaze fino al post rock di istituzioni come Sigur Ros e Godspeed You! Black Emperor. Quali sono le prime impressoni di Silberman su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) I Thesono pronti a tornare con undisco intitolato ‘to’, in uscita il prossimo 26 marzo via Trasgressive. Si tratta della prima testimonianza discografica della band di Brooklyn, New York, a distanza di 7 anni. Sarà un lavoro interamente composto da uno degli elementi del duo, Peter Silberman, come ha riferito NME. Il cantante si era già reso protagonista in positivo con la costruzione di Hospice, diventato negli anni un punto di riferimento per tantissimi gruppi alternativi. Anche se i Thepoggiano le loro basi sonore su numerose e differenziate realtà. I riferimenti sono, ovviamente, agli anni 80’/90?. Passiamo dal dream pop e lo shoegaze fino al post rock di istituzioni come Sigur Ros e Godspeed You! Black Emperor. Quali sono le prime impressoni di Silberman su ...

I The Antlers, band di Brooklyn, New York, è pronta a tornare dopo sette anni con il lavoro intitolato Green to Gold.

