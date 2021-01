Grantchester, i nuovi episodi da stasera su Giallo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tornano le vicende basate sui romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie, con protagonisti l'ispettore di polizia Geordie e il reverendo Will. Tornano le vicende basate sui romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie, con protagonisti l'ispettore di polizia Geordie e il reverendo Will nei nuovi episodi di Grantchester, in prima tv assoluta da stasera su Giallo (canale 38) ogni giovedì alle ore 21:10 e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Siamo nel 1957 e l'Inghilterra sta attraversando un momento di grande ottimismo, una serenità che sembra pervadere anche tutto il borgo rurale di Grantchester. Il giovane reverendo Will Davenport (Tom Brittney) è diventato ormai parte integrante della comunità ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tornano le vicende basate sui romanzi TheMysteries di James Runcie, con protagonisti l'ispettore di polizia Geordie e il reverendo Will. Tornano le vicende basate sui romanzi TheMysteries di James Runcie, con protagonisti l'ispettore di polizia Geordie e il reverendo Will neidi, in prima tv assoluta dasu(canale 38) ogni giovedì alle ore 21:10 e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Siamo nel 1957 e l'Inghilterra sta attraversando un momento di grande ottimismo, una serenità che sembra pervadere anche tutto il borgo rurale di. Il giovane reverendo Will Davenport (Tom Brittney) è diventato ormai parte integrante della comunità ...

Il canale Giallo propone la quinta stagione della serie con protagonista Robson Green nel ruolo dell'ispettore Geordie Keating.

