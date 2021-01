Grande Fratello Vip, "Pazza, ti avrei preso a calci nel sedere": Francesca Cipriani contro Antonella Elia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Francesca Cipriani critica duramente Antonella Elia, dopo le offese dell'opinionista del Grande Fratello a Samantha De Grenet. Leggi su comingsoon (Di giovedì 14 gennaio 2021)critica duramente, dopo le offese dell'opinionista dela Samantha De Grenet.

ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - rosydandrea1 : RT @gianmicalessin: I 2 volti di Twitter/Grande Fratello Nel 2015 ospitava 46mila account pro-Isis e vomitava 90mila tweet ispirati a vio… - Reberebby215 : RT @ilrattorenaut: ?Dopo quattro mesi rimanete la pagina più bella di questo Grande Fratello ??? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "la vita con te è stata crudele". Bettarini, la battutaccia che scatena il disastro LiberoQuotidiano.it GiulioPretelli ribadisce: "Preferisco ElisabettaGregoraci"

Nel corso dell'ennesima intervista, Giulio Pretelli, fratello del gieffino Pierpaolo, ha nuovamente precisato di preferire Elisabetta a Giulia ...

Cecilia Capriotti, il compagno Gianluca Mobilia svela: “È molto peggio”

GF Vip, Gianluca Mobilia su Cecilia Capriotti: “È rara come carattere” Cecilia Capriotti è una delle concorrenti più esuberanti di questa edizione del ...

Nel corso dell'ennesima intervista, Giulio Pretelli, fratello del gieffino Pierpaolo, ha nuovamente precisato di preferire Elisabetta a Giulia ...GF Vip, Gianluca Mobilia su Cecilia Capriotti: “È rara come carattere” Cecilia Capriotti è una delle concorrenti più esuberanti di questa edizione del ...