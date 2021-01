Grande Fratello Vip, parla il fratello di Pierpaolo Pretelli: "Improbabile per lui arrivare in finale" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 23 pugliese, fratello minore del gieffino, è convinto che la storia d'amore con la Salemi non lo stia premiando nel suo percorso al Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 23 pugliese,minore del gieffino, è convinto che la storia d'amore con la Salemi non lo stia premiando nel suo percorso al Gf Vip.

Mario Ermito, dopo essere stato eliminato dalla casa del "Grande Fratello Vip" , ha fatto una sorprendente rivelazione. Ospite a "Casa Chi", l'ex gieffino ha ammesso di aver rifiutato il trono di "Uom ...

Il fratello di Pierpaolo non “molla”: Giulia Salemi potrebbe essere l’intralcio per la finale del GF Vip

Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

