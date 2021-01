Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta e il sogno erotico su Tommaso Zorzi (VIDEO) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta ha raccontato che durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5 ha fatto vari sogni erotici, il primo è stato su Tommaso Zorzi: il VIDEO del racconto. Quattro mesi sono lunghi da passare senza il proprio compagno vicino e Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto anche alcuni sogni erotici, uno dei primi su Tommaso Zorzi... e un rigatone. Maria Teresa Ruta non ha peli sulla lingua quando deve raccontare alcuni aspetti della sua vita, già sappiamo che da quando convive con il suo Roberto dorme nuda e qualche volta gira in vestito adamitico per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha raccontato che durante la sua permanenza alVip 5 ha fatto vari sogni erotici, il primo è stato su: ildel racconto. Quattro mesi sono lunghi da passare senza il proprio compagno vicino enella casa delVip 5 ha fatto anche alcuni sogni erotici, uno dei primi su... e un rigatone.non ha peli sulla lingua quando deve raccontare alcuni aspetti della sua vita, già sappiamo che da quando convive con il suo Roberto dorme nuda e qualche volta gira in vestito adamitico per ...

