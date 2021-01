Gran Bretagna, record di morti e ospedali a rischio saturazione (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono drammatici i numeri della pandemia in Gran Bretagna, con il 2020 che è stato l’anno con più vittime dalla Grande Guerra. L’impennata di contagi dell’ultimo periodo, trainata dalla cosiddetta variante inglese del virus, comporta ormai “un rischio sostanziale” per gli ospedali britannici, sul fronte d’una saturazione di posti letto in terapia intensiva, ha detto il Premier Johnson nel corso di un’audizione parlamentare in commissione, pur aggiungendo di non essere in grado di “predire” quando la saturazione possa essere raggiunta. Insistendo sull’importanza del lockdown e dell’accelerazione dei vaccini in questa fase, ha anche espresso preoccupazione per una “nuova variante individuata in Brasile” dopo quella sudafricana. Massima allerta anche in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono drammatici i numeri della pandemia in, con il 2020 che è stato l’anno con più vittime dallade Guerra. L’impennata di contagi dell’ultimo periodo, trainata dalla cosiddetta variante inglese del virus, comporta ormai “unsostanziale” per glibritannici, sul fronte d’unadi posti letto in terapia intensiva, ha detto il Premier Johnson nel corso di un’audizione parlamentare in commissione, pur aggiungendo di non essere in grado di “predire” quando lapossa essere raggiunta. Insistendo sull’importanza del lockdown e dell’accelerazione dei vaccini in questa fase, ha anche espresso preoccupazione per una “nuova variante individuata in Brasile” dopo quella sudafricana. Massima allerta anche in ...

