Governo: Renzi, ‘Conte ci vuole asfaltare, ma se asfaltassero qualche strada in più…’ (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Noi vogliamo dare una mano, siamo disponibili. Il presidente del Consiglio ha detto, vado in Parlamento e asfalto Italia viva. Se asfaltassero qualche strada in più sarebbe meglio. Ma se il loro obiettivo è asfaltare noi…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Noi vogliamo dare una mano, siamo disponibili. Il presidente del Consiglio ha detto, vado in Parlamento e asfalto Italia viva. Sein più sarebbe meglio. Ma se il loro obiettivo ènoi…”. Lo ha detto Matteoa Diritto e rovescio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - ddgiusto : RT @mariotoscana196: Ma voi ve lo immaginate Di Maio che dice 'mai più al governo con Renzi'.. Quando realizzerà che significa 'mai più al… - CriSStraits : Renzi ha detto quello che pensa la stragrande maggioranza di chi sostiene il governo #Conteacasa #AvantiSenzaConte -