Governo | Prodi | ' se Conte va in Parlamento gli andrà bene'

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Alla fine, in qualsiasi modo si svolga, questa crisi deve andare di fronte al. Sono convintissimo che seandasse di fronte algli potrebbe anche andare". Lo ha affermato Romano, intervenendo alla trasmissione 'Forrest' su Radiouno Rai.

repubblica : Prodi: 'Renzi come Bertinotti, vuole solo rompere' - fattoquotidiano : Crisi di governo, Prodi a La7: “Aprirebbe orizzonti drammatici. Abbiamo la presidenza del G20, come faranno a crede… - La7tv : #dimartedi Romano Prodi: 'Renzi ha lo stesso obiettivo di Bertinotti. Se Conte avesse detto 'mi vesto da muratore e… - mpiacenonaver1 : RT @ilriformista: I danni fatti dal professor #Prodi che va dietro a @marcotravaglio - TV7Benevento : Governo: Prodi, 'con Bertinotti dovevo essere più cattivo prima'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Prodi

Roma, 1(Adnkronos) – Intervenendo alla trasmissione ‘Forrest’ su Radiouno Rai, Romano Prodi replica a Fausto Bertinotti, che ieri aveva affermato che l’ex premier si sente ancora in colpa per la rottu ...Alle 13:00 inizia il vertice del Pd, che ha cominciato a parlare di un ritorno alle urne a giugno. Le speranze di una ricucitura fra Renzi e il governo stanno scomparendo. In debolezza anche l'euro ...