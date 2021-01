Governo: Pd preoccupato, 'responsabili' non ci sono, rischio voto concreto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "C'è una grandissima preoccupazione", dice Andrea Orlando entrando al Nazareno. A breve si riunirà l'ufficio politico dem con Nicola Zingaretti, capodelegazione, capigruppo e ministri. Dopo lo strappo di Matteo Renzi ieri, dopo una giornata in cui il Pd e il suo segretario Zingaretti, si sono spesi in prima linea per evitare la crisi, il timore che tutto possa svicolare verso il voto anticipato è sempre più forte. Recuperare Iv verso un possibile Conte ter sembra difficile. I 5 Stelle si ricompattano sul 'mai con Renzi'. Sia Luigi Di Maio che Alessandro Di Battista sono sulla stessa linea. Per il ministro degli Esteri i rapporti con Italia Viva si chiudono qui: quello di Renzi è stato "un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade”. Ma se Di Maio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "C'è una grandissima preoccupazione", dice Andrea Orlando entrando al Nazareno. A breve si riunirà l'ufficio politico dem con Nicola Zingaretti, capodelegazione, capigruppo e ministri. Dopo lo strappo di Matteo Renzi ieri, dopo una giornata in cui il Pd e il suo segretario Zingaretti, sispesi in prima linea per evitare la crisi, il timore che tutto possa svicolare verso ilanticipato è sempre più forte. Recuperare Iv verso un possibile Conte ter sembra difficile. I 5 Stelle si ricompattano sul 'mai con Renzi'. Sia Luigi Di Maio che Alessandro Di Battistasulla stessa linea. Per il ministro degli Esteri i rapporti con Italia Viva si chiudono qui: quello di Renzi è stato "un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade”. Ma se Di Maio ...

