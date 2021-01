Governo: Orlando, 'Iv non ha ascoltato i nostri appelli, grandissima preoccupazione' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Iv si è assunta la responsabilità di provocare una crisi che getta il Paese nell'incertezza, nella confusione. Avevamo detto che attaccando questo Governo e questa maggioranza si sarebbe provocata una situazione di confusione e un salto nel buio. I nostri appelli non sono stati ascoltati e oggi purtroppo questa è avvenuto. Non possiamo che manifestare grandissima preoccupazione". Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Iv si è assunta la responsabilità di provocare una crisi che getta il Paese nell'incertezza, nella confusione. Avevamo detto che attaccando questoe questa maggioranza si sarebbe provocata una situazione di confusione e un salto nel buio. Inon sono stati ascoltati e oggi purtroppo questa è avvenuto. Non possiamo che manifestare". Così il vicesegretario del Pd, Andrea

Corriere : L’ira di Orlando (Pd): «Errore di pochi che pagheremo tutti» - you_trend : Il vicesegretario del #PD Andrea #Orlando critica duramente l'abbandono del #Governo da parte di #ItaliaViva… - Adnkronos : #Crisigoverno, #Orlando: 'Pd non disponibile ad andare oltre questa coalizione' - matteodipaolo89 : “#avanticonBerlusconi perché bisogna Fare Presto. No al cambio di maggioranza in un periodo di crisi. No al governo… - Rita50432255 : RT @Adnkronos: #Crisigoverno, #Orlando: 'Pd non disponibile ad andare oltre questa coalizione' -