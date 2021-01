**Governo: Meloni, 'elezioni subito, menzogna che non si possa votare'** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Nemmeno è caduto il governo Conte 2 e già si ipotizza un Conte-ter. Le inventeranno tutte per evitare, ancora una volta, di presentarsi al cospetto degli italiani in libere elezioni. È una menzogna che non si possa votare. elezioni subito!". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Nemmeno è caduto il governo Conte 2 e già si ipotizza un Conte-ter. Le inventeranno tutte per evitare, ancora una volta, di presentarsi al cospetto degli italiani in libere. È unache non si!". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

