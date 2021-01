Governo: Mastella, 'i vietcong ci sono, Renzi pensi a Verdini' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "I vietcong ci sono, state tranquilli. Ricevo tante chiamate da chi soprattutto mi chiede: 'Partite con l'iniziativa perché non ne possiamo più'. Posso dare il mio contributo, posso fare il regista. Di certo non mi candiderò più. Il mio è un atto di amore nei confronti del Paese". Lo dice Clemente Mastella, intervistato dal 'Corriere della Sera', a proposito della formazione di un gruppo di 'Responsabili'. "pensi il mio atto di amore per il Paese: a Benevento -sottolinea ancora- il Pd locale è contro di me, i Cinquestelle mi minacciano in tutti i modi, e io nonostante tutto ciò lavoro per il bene dell'Italia". Quanto a Matteo Renzi, "i suoi sono preoccupati. pensi un po' che chiamano me. La cosa singolare è che mi domandano: 'Ce la fate con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Ici, state tranquilli. Ricevo tante chiamate da chi soprattutto mi chiede: 'Partite con l'iniziativa perché non ne possiamo più'. Posso dare il mio contributo, posso fare il regista. Di certo non mi candiderò più. Il mio è un atto di amore nei confronti del Paese". Lo dice Clemente, intervistato dal 'Corriere della Sera', a proposito della formazione di un gruppo di 'Responsabili'. "il mio atto di amore per il Paese: a Benevento -sottolinea ancora- il Pd locale è contro di me, i Cinquestelle mi minacciano in tutti i modi, e io nonostante tutto ciò lavoro per il bene dell'Italia". Quanto a Matteo, "i suoipreoccupati.un po' che chiamano me. La cosa singolare è che mi domandano: 'Ce la fate con ...

