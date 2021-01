“Governo istituzionale? Non cambierebbe molto”, la Meloni e Salvini si dicono pronti a governare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ospite del salotto di Bruno Vespa, Giorgia Meloni commenta l’attuale situazione politica, iniziando dalla conferenza stampa di Renzi, che ieri ha ritirato i ‘suoi’ dalle cariche istituzionali: ”Renzi durante la conferenza per ben due volte ha detto: ‘Facendo il Conte 2 che oggi mi fa schifo, ho impedito che la destra vincesse le elezioni…’. Dopo la conferenza stampa di ieri, fossero stati aperti i manicomi penso che il rischio che qualcuno lo prelevasse e lo portasse via ci fosse…“. Meloni: “Il voto è una possibilità concreta. Mattarella fa del tatticismo? Lo escludo” Riguardo invece l’ipotesi di andare alle urne, la leader di Fdi di professa possibilista. ’’Io penso che sia possibilissimo lo scenario del voto. Se martedì il premier in Aula non dovesse avere la maggioranza, potrebbe chiedere di andare al voto perché preferisce andare alle elezioni… ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ospite del salotto di Bruno Vespa, Giorgiacommenta l’attuale situazione politica, iniziando dalla conferenza stampa di Renzi, che ieri ha ritirato i ‘suoi’ dalle cariche istituzionali: ”Renzi durante la conferenza per ben due volte ha detto: ‘Facendo il Conte 2 che oggi mi fa schifo, ho impedito che la destra vincesse le elezioni…’. Dopo la conferenza stampa di ieri, fossero stati aperti i manicomi penso che il rischio che qualcuno lo prelevasse e lo portasse via ci fosse…“.: “Il voto è una possibilità concreta. Mattarella fa del tatticismo? Lo escludo” Riguardo invece l’ipotesi di andare alle urne, la leader di Fdi di professa possibilista. ’’Io penso che sia possibilissimo lo scenario del voto. Se martedì il premier in Aula non dovesse avere la maggioranza, potrebbe chiedere di andare al voto perché preferisce andare alle elezioni… ...

