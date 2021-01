Governo | Franceschini | ‘ricerca maggioranza di forze responsabili alla luce del sole’

Leggi su ildenaro

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Le maggioranze in un sistema non più bipolare si cercano e si costruiscono in parlamento, è già avvenuto due volte in questa legislatura, e non c'è niente di male nel dialogare apertamente edel sole conpolitiche disponibili a sostenere uneuropeista in grado di gestire l'emergenza sanitaria, il recovery e di approvare una legge elettorale su base proporzionale". Lo ha detto Darionel suo intervento all'ufficio politico del Pd in cui ha condiviso appieno la relazione di Zingaretti.